"فخور ومحدش قصر".. أول تعليق من النني على مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - علق لاعب منتخب مصر والجزيرة الإماراتي الحالي محمد النني، على مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس".

وكتب: "فخور جدا بإني كنت مع جيل المنتخب الأوليمبي الحالي، اللعيبة الرجالة اللي محدش فيهم قصر أو بخل بنقطة عرق..ورغم وصولنا لقبل النهائي وتحقيقنا للمركز الرابع لأول مرة من ٦٠ سنة إلا أن هدفنا كان تحقيق ميدالية".

وأضاف:"لكن قدر الله وما شاء فعل الحمد لله.. أتمنى نحافظ على الجيل دا وندعمه بالقول والفعل".

يذكر أن منتخب مصر الأولمبي هزم من منتخب المغرب بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف في مباراة الميدالية البرونزية.