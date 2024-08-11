إيمان خليف تستعد لرفع قضية تحرش إلكتروني في فرنسا (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تستعد الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، لرفع قضية ضد التحرش الإلكتروني العنصري والمتحيز جنسيا والمعادي للنساء.

وبعد الفوز بالميدالية الذهبية، لجأت إيمان إلى مكتب محاماة في فرنسا من أجل رفع القضية.

وتعرضت إيمان خليف للعديد من التنمر والمضايقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واتهمها البعض بأنها لا تصلح للمشاركة في منافسات الملاكمة النسائية.

الجدير بالذكر أن الجزائرية حصدت الميدالية الذهبية في منافسات الملاكمة وزن 66 كيلوجرام، عقب الفوز على جميع منافسيها من دور ثمن النهائي حتى النهائي بنتيجة 5-0.

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