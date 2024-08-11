ما قيمة مكافآت أبطال الأولمبياد المصريين في باريس2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن الثنائي أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث، وسارة سمير لاعب رفع الأثقال، من رفع عدد ميداليات مصر الأولمبية، في أولمبياد باريس 2024.

وتمكن أحمد الجندي، من حصد الميدالية الذهبية لمصر في الخماسي الحديث، في أولمبياد باريس 2024.

ونجحت الرباعة المصرية سارة سمير، في حصد الميدالية الفضية لمصر، في رفع الأثقال وزن 81 كيلو جرام.

وكان محمد السيد افتتح ميداليات مصر في أولمبياد باريس 2024، بعدما تمكن من حصد الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024، في سلاح سيف المبارزة.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، أعلن قبل بداية الأولمبياد زيادة المكافأت المادية الخاصة بالحصول على الميدالية الذهبية، ليحصل على مقابل مادي يتراوح ما بين 4 ملايين إلى 5 ملايين جنيهاً.

ومن المقرر أن تحصل سارة سمير على مكافأة مادية، تصل قيمتها إلى ثلاثة ملايين جنيهاً.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، أعلنت عقب نجاح محمد السيد في الحصول على الميدالية البرونزية، حصوله على مبلغ مالي يتخطى مليون جنيهاً، وبالأخص مبلغ مالي قدره يصل إلى مليون 536 ألف جنيه، بخلاف مبلغ مكافأة 200 ألف جنيه من وزارة الشباب والرياضة.

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