ذهبية مصر وبراءة كيشو.. حصاد أبرز أحداث أولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الخامس عشر من منافسات أولمبياد باريس 2024، الكثير من الأحداث المثيرة، تحديدا عند المصريين الذين حققوا ذهبية وفضية اليوم السبت.

واستطاعت الرباعة المصرية، سارة سمير، أن تحقق ميدالية فضية في منافسات رفع الأثقال، قبل أن يتوج أحمد الجندي بذهبية الخماسي الحديث.

وفيما يلي نعرض لكم أبرز أحداث اليوم الخامس عشر من أولمبياد باريس

إخلاء سبيل المصارع المصري محمد إبراهيم كيشو

قررت القوات الفرنسية، إخلاء سبيل المصارع المصري المتهم بالتحرش محمد إبراهيم كيشو، عقب تدخل السفارة المصرية في فرنسا وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"تحويل المسار واتهام باطل".. اللجنة الأولمبية تكشف كواليس براءة عن محمد إبراهيم كيشو

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، في بيان رسمي، براءة المصارع محمد إبراهيم كيشو من تهمة التحرش، التي نسبت إليه، أثناء وجوده في أولمبياد باريس 2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تاريخية.. سارة سمير تحقق ميدالية فضية في رفع أثقال باريس 2024

حصدت الرباعة المصرية، سارة سمير، الميدالية الفضية في رفع الأثقال وزن 81 كيلو بأولمبياد باريس 2024 بمجموع 268.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"فتاة الذهب المصرية".. ألقاب وميداليات سارة أحمد بعد التتويج بفضية أولمبياد باريس (صور)

تمكنت الرباعة المصرية سارة أحمد سمير، من تحقيق الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024، في رفع الأثقال في وزن 81 كيلو جرام، بمجموع 268.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أحمد الجندي يحقق أول ذهبية لمصر في الخماسي الحديث

حصد المصري أحمد الجندي ذهبية منافسات الخماسي الحديث في أولمبياد باريس 2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أول تعليق من سارة سمير بعد تحقيق الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024

تحدثت الرباعة المصرية سارة سمير، بعد تتويجها بالميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024، بمجموع 268، في وزن 81 كيلو جرام.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أول تعليق من محمد إبراهيم كيشو بعد انتهاء أزمته في فرنسا

أكد محمد إبراهيم كيشو لاعب المصارعة الرومانية، أنه تعرض للظلم بعد أزمتة الأخيرة مع الفتاة الفرنسية في فرنسا وأنه لم يتعدى عليها نهائيا، عبر المركز الإعلامي للجنة الأولمبية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"نائبة وتحرش وتغيرات فسيولوجية" .. تفاصيل أزمات البعثة المصرية في أولمبياد باريس (صور)

انتهت أزمة المصارع محمد إبراهيم كيشو في باريس، بإعلان اللجنة الأولمبية براءته وخروجه من قسم الشرطة، لعدم وجود أدلة عليه.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

سارة سمير: كنت أتمنى تحقيقة ذهبية.. وفي بعض الأوقات أفكر في الاعتزال

تحدثت المصرية سارة سمير، عقب حصدها فضية رفع الأثقال لوزن 81 في أولمبياد باريس 2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

في مشهد مؤثر.. أحمد الجندي يحتضن والدته بعد حصد ذهبية الخماسي الحديث

توج البطل المصري، أحمد الجندي، بذهبية الخماسي الحديث لأول مرة في التاريخ، بمنافسات أولمبياد باريس 2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد تحقيق ذهبية تاريخية.. تعرف على إنجازات أحمد الجندي في الخماسي الحديث

حصد المصري أحمد الجندي ذهبية منافسات الخماسي الحديث في أولمبياد باريس 2024 بعدد نقاط 1555.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"فضية وبرونزية في نفس اليوم".. مصادفة غريبة بعد تتويج سارة سمير بفضية أولمبياد باريس 2024

تمكنت الرباعة المصرية سارة أحمد سمير، من تحقيق الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024، في ربع الأثقال في وزن 81 كيلو جرام، بمجموع 268 نقطة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أول صورة لكيشو بعد براءته من تهمة التحرش في أولمبياد باريس

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية براءة المصارع المصري، محمد إبراهيم كيشو، من تهمة التحرش المنسوبة إليه في فرنسا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بذهبية الجندي.. مصر تتصدر جدول ترتيب العرب في الميداليات الأولمبية عبر التاريخ

توج المصري أحمد الجندي بذهبية منافسات الخماسي الحديث في أولمبياد باريس 2024 بعدد نقاط 1555.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد ذهبية الجندي وفضية سارة.. ترتيب مصر في جدول ميداليات أولمبياد باريس

شهدت البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024، انتفاضة كبيرة في الميداليات اليوم السبت.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"ابني حبيبي الأسطورة".. أول تعليق لوالدة اللاعب أحمد الجندي بعد ذهبية أولمبياد باريس

عبرت أماني والدة أحمد الجندي، عن سعادتها الكبيرة بعد حصول ابنها على الميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رياضي أمريكي يشكو من جودة الميدالية الأولمبية.. واللجنة المسؤولة ترد

ظهرت أزمة جديدة في أولمبياد باريس 2024، بانتقاد المتزلج الأمريكي نيجا هوستون جودة الميداليات في هذه الدورة، وذلك بعد أسبوع واحد استلامها.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

دعم الحرب ضد غزة وآخر قد يتعرض للتحقيق من الأولمبياد.. من أصحاب ميداليات الكيان الصهيوني في باريس؟

أثار العديد من الرياضيين في عدد من الألعاب، الذين شاركوا في البعثة الخاصة بالكيان الصهيوني، في أولمبياد باريس 2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"رقصة صديقي لاعب منتخب الجزائر".. إيمان خليف تكشف قصة احتفالها في أولمبياد باريس (فيديو)

كشفت الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، قصة احتفالها بعد الفوز بمباريات أولمبياد باريس 2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"فخور ومحدش قصر".. أول تعليق من النني على مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي

علق لاعب منتخب مصر والجزيرة الإماراتي الحالي محمد النني، على مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

إيمان خليف تستعد لرفع قضية تحرش إلكتروني في فرنسا (مستند)

تستعد الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، لرفع قضية ضد التحرش الإلكتروني العنصري والمتحيز جنسيا والمعادي للنساء.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا