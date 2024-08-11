شكرا لقرائتكم خبر عن شريف العريان: مبروك لمصر كلها والجندى كتب اسمه بأحرف من ذهب فى تاريخ الخماسى والان مع تفاصيل الخبر

أعرب المهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث والأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، عن سعادته البالغة بتتويج أحمد الجندي، بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأولمبية وتحقيق رقم عالمي جديد.

وقال العريان: "لقد حققنا هدفنا بكسر الرقم العالمي، ولن يتمكن أحد في المستقبل من كسر رقم الجندي لأنها آخر نسخة يتم ضم فيها الفروسية لمنافسات الخماسي، ولذلك سيُكتب اسم الجندي في التاريخ بأحرف من نور، حيث إن القادم كله سيبدأ من جديد، ولكن رقم الجندي هو الباقي".

وفي حديثه عن ملك إسماعيل، أوضح شريف العريان أن ملك قدمت أداء رائعا خلال منافسات البطولة، ولكننا نتعامل مع الأرقام والإحصائيات بطريقة علمية، ويعتبر وصول ملك لأفضل 18 لاعبة على مستوى العالم شيئا عظيما، حيث تأتي ملك في المركز السادس عشر، وقدمت كل ما تستطيع وأكثر، وتأهلها للدور النهائي لمنافسات الخماسي لشيء كبير للغاية، ولكن لن نضع عليها عبء التتويج بالميدالية لأنها مرتبطة بالأرقام، ونحن نركز فيما هو قادم.