شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمنح اللاعبين الكبار راحة لنهاية الموسم ويجهز الشباب لخوض الكأس والان مع تفاصيل الخبر

استقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على منح اللاعبين الكبار راحة لنهاية الموسم،حفاظاً عليهم من الإصابات وضغط المباريات بعد الموسم الطويل الذى خاضوه،وكٌلل بتتويح الفريق ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويجهز جوميز اللاعبين الشباب لخوض مباريات بطولة كأس مصر،حيث يستعد الفريق الأبيض لمواجهة طلائع الجيش يوم 21 أغسطس الجاري في دور الـ16 من البطولة.

وقرر البرتغالى جوزيه جوميز تجربة سلاحى الروتيشن والدفع باللاعبين الشباب فى بطولة كأس مصر للحفاظ على الحالة الفنية والبدنية لهما وحمايتهما من الإصابة بسبب تلاحم المواسم وعدم حصولهم على راحة.

وفى هذا الصدد قال جوميز، "نشرك اللاعبين الصغار لنرى الحلول التي يمكن أن تفيدنا، وإشراك الأساسيين فى كأس مصر سيكون كارثة، والشخص الذي اتخذ هذا القرار لا يحترم صحة اللاعبين، ويجب أن يتحمل المسؤولية إن حدث شيىء لهؤلاء اللاعبين، لعبنا 17 مباراة في 9 أشهر ثم لعبنا 17 مباراة في شهرين، والآن يريدون وضع الكأس دون منح اللاعبين أي راحة".

وأضاف جوميز، "الجهاز الفني والإدارة جهزا كافة السيناريوهات الخاصة بالاستعداد للموسم الجديد، ويجب أن أكون جاهزاً لكل شيء، ولذلك اعتمدت على اللاعبين الصغار في ظل ضغط المباريات في بطولات مختلفة وسنرى من سيكون على قدر المستوى لتمثيل الزمالك في الموسم المقبل".