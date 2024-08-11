شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الرياضى للجامعات يشيد بالإنجاز التاريخى لأحمد الجندى فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات البطل العالمي أحمد الجندي على حصوله على الميدالية الذهبية في منافسات الخماسي الحديث باولمبياد باريس بعدما تصدر الترتيب بإجمالي 1555 نقطة، بفارق 13 نقطة عن صاحب المركز الثاني، وتحطيم الرقمين العالمي والاولمبي وتحقيق رقم أوليمبي جديد.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بالإنجاز التاريخي الذي نجح احمد الجندي الطالب بكلية الهندسة بجامعة مصر المعلوماتية في تحقيقه، مؤكدا أنه اصبح قدوة لكل الشباب المصريين، ولا بد أن يحتذي به كل طالب من طلبة الجامعات المصرية.

وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أن إصرار أحمد الجندي وتمسكه برفع علم مصر عاليا وعزف السلام الوطني في دورة باريس الأولمبية يعد مثالا في تحمل المسؤولية والاجتهاد والتفوق المستحق بجدارة.

كما تقدم رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بخالص التهنئة للأسرة الرياضية في الجامعات وللشعب المصري كله الذي يستحق الفرحة والفخر ببطله العالمي أحمد الجندي.

وأثنى الدكتور مصطفى بيومي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة ونائب رئيس الاتحاد الرياضي المصرى للجامعات على تميز أداء أحمد الجندي وتألقه في منافسات الخماسي الحديث بالأولمبياد، وإصراره على تحقيق ميدالية أولمبية تضاف لتاريخ مصر الرياضي، في ظل الإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية في كافة المحافل الدولية، بفضل الدعم الكبير من قبل القيادة السياسية والحكومة المصرية للاعبي ولاعبات مصر.

كما قدم الدكتور مصطفي بيومي التهنئة للاتحاد المصري للخماسي الحديث بقيادة المهندس شريف العريان على جهودهم المتميزة في الإعداد للدورة الأوليمبية، ووضع مصر في صدارة دول العالم لكل من رجال وسيدات الخماسي الحديث، متمنيا التوفيق للاعبة الخماسي الحديث ملك إسماعيل الطالبة بالجامعة الأوروبية في منافسات الدور النهائي غدا.