شكرا لقرائتكم خبر عن ساعة آبل وألف يورو مكافأة فورية للجندى وسارة سمير بعد إنجاز أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

قررت اللجنة الأولمبية المصرية صرف ساعة آبل و1000 يورو مكافأة فورية للثنائي أحمد الجندي بطل مصر فى الخماسى الحديث، و سارة سمير بطلة مصر فى رفع الأثقال بعد ذهبية الخماسي الحديث وفضية رفع الأثقال بخلاف قيمة المكافآت الرسمية.

ورفعت البطلة المصرية سارة سمير، لاعبة رفع الأثقال، رصيد مصر من الميداليات الأولمبية إلى 40 ميدالية بشكل عام، و12 ميدالية فضية بشكل خاص بعد تتويجها بفضية باريس 2024، كما رفعت أيضاً رصيد سيدات رفع الأثقال إلى 4 ميداليات.

وجاءت ميداليات مصر الأولمبية في رفع الأثقال سيدات كالتالي:

2008 - عبير عبد الرحمن - ميدالية برونزية

2012 - عبير عبد الرحمن - ميدالية فضية

2016 - سارة سمير - ميدالية برونزية

2024 - سارة سمير - ميدالية فضية

وشاركت مصر فى 23 دورة أولمبية حققت خلالها 8 ذهبيات و12 فضية و20 برونزية، بإجمالي 40 ميدالية، حتى الآن، بعد إضافة برونزية السلاح لمحمد السيد في دورة الألعاب الأولمبية القائمة، وكذلك فضية سارة سمير.

حصلت سارة سمير بطلة رفع الأثقال على الميدالية الفضية فى منافسات أولمبياد باريس 2024 التى تستمر حتى غد الأحد فى وزن 81 كجم.

وحققت سارة سمير، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، ثلاث ميداليات ذهبية بمنافسات وزن 81 كجم بدورة الألعاب الأفريقية الأخيرة بغانا وسط طموح الوقوف على منصة التتويج الأوليمبى مجددا.

وتمكنت سارة من رفع وزن 268 كجم، لتتوج بالميدالية الفضية في الأولمبياد، ورفعت سارة سمير وزن 117 في محاولات الخطف، كأفضل محاولاتها في البطولة.