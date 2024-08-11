شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منتخبات رفع الأثقال: فضية سارة سمير تكليل مجهود سنوات.. وكنا نطمح فى الذهب والان مع تفاصيل الخبر

يرى علاء حسن مدير المنتخبات الوطنية لرفع الأثقال، أن تتويج سارة سمير البطلة الأولمبية بفضية أولمبياد باريس 2024 تكليل لمجهود سنوات عديدة.

وقال علاء حسن، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنه كان يطمح فى حصد سارة سمير للميدالية الذهبية، ولكن رفع الأثقال لعبة رقمية.

وأضاف: أُهدى الميدالية الفضية للشعب المصرى.

ورفعت سارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو في رفع الأثقال، وأحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث، علم مصر في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحققت سارة سمير، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، ثلاث ميداليات ذهبية بمنافسات وزن 81 كجم بدورة الألعاب الأفريقية الأخيرة بغانا وسط طموح الوقوف على منصة التتويج الأوليمبى مجددا.