شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ أحمد الجندى وسارة سمير بذهبية الخماسى الحديث وفضية رفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بخالص التهاني إلى البطلين الرياضيين الأوليمبيين؛ الأول بطلنا أحمد الجندي بعد تحقيق ذهبية الخماسي الحديث، والثانية البطلة سارة سمير وتحقيق فضية رفع الأثقال.

وقال الدكتور أشرف صبحي، فى تصريحات له: "شكراً للقيادة السياسية على دعمها المستمر للرياضة المصرية، وشكراً لبطلينا الأوليمبيين لإسعادهما الشعب المصري وإدخال البسمة، هذا الإنجاز يُعد تتويجًا لجهود الدولة المصرية وتفوقهم على المنافسين ومن قبلهم محمد السيد وإحرازه فضية منافسات السلاح".

وأكد الوزير أهمية استمرار الدعم والاهتمام بالرياضة المصرية لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل، مشيرًا إلى أن إنجاز اليوم يُعزز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية، وتؤكد قدرة الرياضيين المصريين على المنافسة.