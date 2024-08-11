شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد الشناوى وصبحى من قائمة بيراميدز فى مواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الكرواني كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة طلائع الجيش في إطار مواجهات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره طلائع الجيش في التاسعة من مساء الأحد على استاد جهاز الرياضة العسكري في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - محمود زلاكة - يوسف أسامة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس - مروان حمدي

وشهدت القائمة منح عدد من اللاعبين راحة، على رأسهم رمضان صبحي وشريف إكرامي وأحمد الشناوي وأحمد توفيق.