شكرا لقرائتكم خبر عن والدة أحمد الجندى: ابنى راجل وقد المسئولية وأنا راضية عنه وأى أم تتمناه والان مع تفاصيل الخبر

أعربت دكتورة منى شفيق والدة أحمد الجندي البطل الأوليمبي، عن سعادتها بتتويج بالميدالية الذهبية في الخماسي الحديث، مؤكدة أنها كانت حريصة على مؤازرته في جميع المحافل.

وقالت والدة أحمد الجندي، في تصريحات صحفية: ابني راجل وقد المسؤولية ومجتهد، وقلت له قبل السفر إني راضية عنك ووالدك راضي عنك، وابني أي أم تتمناه.

وحصل أحمد الجندي لاعب منتخب مصر على ذهبية الخماسي الحديث فى أولمبياد باريس 2024.

وتصدر أحمد الجندي لاعب منتخب مصر في الخماسي الحديث الترتيب العام للنهائي قبل منافستي السباحة والليزر رن بفارق 15 ثانية عن صاحب المركز الثاني في الخماسي الحديث بأولمبياد باريس.

وانتهى أمس الجمعة أحمد الجندي، من التصفية الأولى لنصف نهائي الخماسي الحديث في المركز الأول برقم أولمبي جديد حيث حقق 1516 نقطة في أولمبياد باريس.

ويشارك منتخب مصر في منافسات نصف نهائي الخماسي الحديث بلاعبتين، وهما سلمى عبد المقصود وملك إسماعيل.