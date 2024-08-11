شكرا لقرائتكم خبر عن كيشو يكشف كواليس ما تعرض له فى فرنسا وحقيقة التحرش بفتاة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

حرص محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة على توضيح الحقائق حول ما نسب إليه بشأن واقعة حبسه في العاصمة الفرنسية باريس و تحرشه بفتاة فرنسية داخل أحد البارات وهو في حالة سُكر.



وقال كيشو عبر بث مباشر على "فيسبوك": "أنا متضايق ومصدوم من ردود الأفعال من الآخرين على ما حدث معي في باريس، وهل تأكدتوا مما حدث بدلا من الخروج لتشويه سمعتي وصورتي أمام الجميع".



وأضاف كيشو: "باختصار ما حدث كنت في كافيه وليس في بار كما أشيع، وكنت في كامل وعيي وليس سكرانا، وهو ما ذكرته الحكومة الفرنسية، ولم أعتد على أحد بتأكيد من الشرطة الفرنسية، ولم أكن مخمورا أو أعتدي على فتاة، وهذه ليست أخلاقي".



وتابع كيشو: "كنت أعيش في أوروبا معظم وقتي وأعرف القوانين، ومن المستحيل أن أقوم بهذه التصرفات، وحسبي الله ونعم الوكيل فيمن شوه صورتي، ولن أنسى من دعمني ووقف في ظهري".



واختتم كيشو: "أشكر الدور المصري، سفير مصر في فرنسا والدكتور أشرف صبحي والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية والدكتور وليد الملاح وهيثم الملاح ومحمد الكردي، و الشرطة الفرنسية أثبتت براءتي من كل الاتهامات التي نسبتها إلى الفتاة، وأنا حاليا أستعد للعودة على مصر خلال ساعتين، وأشكر كل من دفاع عني وكل من وثق في وأراكم على خير".