شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجندى: لا أستطيع وصف مشاعرى بتحقيق حلمى بعد التتويج بالميدالية الذهبية والان مع تفاصيل الخبر

أعرب أحمد الجندي البطل الأولمبي في الخماسي الحديث عن فخره بتحقيق الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقامة خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس.

وقال الجندي، فى تصريحات له: لا أستطيع أن أصف مشاعري بتحقيق حلمي وسماع النشيد الوطني، بعد التتويج بالميدالية الذهبية، لقد بذلت مجهودا كبيرا مع فريق العمل من أجل الوصول لهذه اللحظة.

وعن تحطيمه للرقم العالمي في النهائي بعد تحطيم الرقم الأولمبي في التصفيات، قال الجندي: لقد خططنا بشكل جيد من أجل تحطيم الرقم الأولمبي والعالمي، كنت أركض من أجل رقم قياسي عالمي ورقم قياسي أولمبي بالطبع، ولكن بعد الرماية المتوسطة كنت أشك في كسر الرقم القياسي العالمي، ولكن بعد أن أنهيت السباق اكتشفت أنني حطمته.

واستطرد الجندي: أُهدي هذه الميدالية للشعب المصري وعائلتي ولأخي محمد الجندي، ولأسرة الخماسي الحديث بأكملها ومدربيني، وكل الشعب المصري.

كما توجه بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، وللاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان والدولة المصرية بشكل عام على الدعم الكبير.

واختتم الجندي تصريحاته قائلا: أخطط للاستمرار في اللعب حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، ربما تكون المحاولة الأخيرة بالنسبة لي، حيث أعاني من إصابة في الكتف بعد طوكيو، لكني سأخوض التجربة وأتطلع إلى لوس أنجلوس 2028.