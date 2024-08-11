شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يطلب استعارة مهاب ياسر وينتظر رد الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مسئولو نادى بتروجت رد نظرائهم في الزمالك على عرض استعارة مهاب ياسر لاعب الفريق الأبيض، بعدما قدم النادى البترولى عرضاً لضم اللاعب في الانتقالات الصيفية الجارية.

وطلب سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت، التعاقد مع مهاب ياسر لتدعيم صفوف الفريق البترولى في الموسم الجديد، والأمر يتوقف على موافقة مسئولي القلعة البيضاء.

وفى سياق مختلف استقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على منح اللاعبين الكبار راحة لنهاية الموسم، حفاظاً عليهم من الإصابات وضغط المباريات بعد الموسم الطويل الذى خاضوه، وكُلل بتتويج الفريق ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويجهز جوميز اللاعبين الشباب لخوض مباريات بطولة كأس مصر، حيث يستعد الفريق الأبيض لمواجهة طلائع الجيش يوم 21 أغسطس الجاري في دور الـ16 من البطولة.

وقرر البرتغالى جوزيه جوميز تجربة سلاحى الروتيشن والدفع باللاعبين الشباب فى بطولة كأس مصر للحفاظ على الحالة الفنية والبدنية لهما وحمايتهما من الإصابة بسبب تلاحم المواسم وعدم حصولهم على راحة.

وفى هذا الصدد قال جوميز: "نشرك اللاعبين الصغار لنرى الحلول التي يمكن أن تفيدنا، وإشراك الأساسيين فى كأس مصر سيكون كارثة، والشخص الذي اتخذ هذا القرار لا يحترم صحة اللاعبين، ويجب أن يتحمل المسؤولية إن حدث شيء لهؤلاء اللاعبين، لعبنا 17 مباراة في 9 أشهر ثم لعبنا 17 مباراة في شهرين، والآن يريدون وضع الكأس دون منح اللاعبين أي راحة".

وأضاف جوميز: "الجهاز الفني والإدارة جهزا كافة السيناريوهات الخاصة بالاستعداد للموسم الجديد، ويجب أن أكون جاهزاً لكل شيء، ولذلك اعتمدت على اللاعبين الصغار في ظل ضغط المباريات في بطولات مختلفة وسنرى من سيكون على قدر المستوى لتمثيل الزمالك في الموسم المقبل".