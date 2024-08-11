شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إدريس: ذهبية أحمد الجندى وفضية سارة سمير جبرتا بخاطر المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن البعثة المصرية تعرضت لسوء حظ؛ بسبب الإصابات وغياب التوفيق مما أضاع 7 أو 8 ميداليات كان من المتوقع الحصول عليها عن طريق بعض الأبطال، مثل زياد السيسى وعبد اللطيف منيع ومروان القماش وغيرهم.

وقال إدريس، فى تصريحات لبرنامجى ملعب أون والكابتن فى البث المشترك من مدينة العلمين الجديدة: "إن فوز أحمد الجندى وسارة سمير ومن قبلهما محمد السيد بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية جبر بخاطر المصريين فى نهاية الأولمبياد وأثلج صدور الجميع".

وأشاد إدريس بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للأبطال.

وأضاف أنه يتقدم بالشكر لسفير مصر فى فرنسا على جهوده مع البعثة وتدخله لحل أزمة اللاعب كيشو حتى انتهاء الأزمة تماما وعودته إلى مصر.

واحتلت البعثة المصرية فى أولمبياد باريس 2024، المركز الثانى فى ترتيب الدول العربية المشاركة فى الأولمبياد من حيث عدد الميداليات، وجاء ترتيب الدول العربية كالتالى:

الجزائر : ترتيبها 35 .. 2 ذهب .. 1 برونز



مصر : ترتيبها 50 .. 1 ذهب .. 1 فضة .. 1 برونز



تونس : ترتيبها 50 تتساوي مع مصر في الميداليات



البحرين : ترتيبها 53 .. 1 ذهب .. 1 فضة



المغرب: ترتيبها 59 .. 1 ذهب .. 1 برونز



الأردن : ترتيبها 74 .. 1 فضة

ودخل أحمد الجندى بطل مصر في الخماسي الحديث في فرحة عارمة بعد تتويجه بذهبية أولمبياد باريس 2024، كما ظهرت علامات السعادة الكبيرة على أسرته التي تواجدت معه خلال مراسم التتويج.

ونجح أحمد الجندى فى التتويج بالميدالية الذهبية بمنافسات الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية التى تقام فى باريس، محطما الرقم القياسي ليضيف الميدالية الأولمبية الثانية فى رصيده الأولمبى.