شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم محمد حكما لمباراة الأهلى وزد غدًَا.. وأمين عمر لتقنية الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكم ابراهيم محمد لادارة مباراة الغد بين الأهلى وزد المؤجلة من الأسبوع الـ25 بالدورى المصرى ومعه أمين عمر حكما لتقنية الفيديو، كما اختارت الحكم محمد الغازى لإدارة مباراة طلائع الجيش وبيراميدز غدا فى الأسبوع الـ34 ومعه محمود البنا للفيديو.

وأعلن الكرواني كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة طلائع الجيش في إطار مواجهات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره طلائع الجيش في التاسعة من مساء الأحد على استاد جهاز الرياضة العسكري في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - محمود زلاكة - يوسف أسامة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس - مروان حمدي

وشهدت القائمة منح عدد من اللاعبين راحة على راسهم رمضان صبحي وشريف اكرامي واحمد الشناوي وأحمد توفيق.