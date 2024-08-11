رفعتم اسم مصر عالياً .. الرئيس السيسي يهنئ أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة لأبطال مصر في أولمبياد باريس ٢٠٢٤، وهم:

-أحمد الجندي الحائز على الميدالية الذهبية في لعبة الخماسي الحديث.

-سارة سمير الحائزة على الميدالية الفضية في لعبة رفع الأثقال.

-محمد السيد الحائز على الميدالية البرونزية في لعبة سلاح السيف.

وقال الرئيس السيسي، عبر الصفحة الرسمية للرئيس عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "لقد رفعتم اسم مصر عالياً".

وتابع الرئيس السيسي: "إنجاز جديد يضاف لإنجازات هذا الجيل، ويؤكد على العزيمة والإصرار وقوة إرادة شباب مصر والتي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي".