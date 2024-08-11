فيديو .. عزف السلام الوطني المصري في أولمبياد باريس بعد تتويج أحمد الجندي بذهبية الخماسي الحديث

الشارقة - اميمة ياسر - عُزف السلام الوطني المصري على منصة التتويج في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد حصد البطل أحمد الجندي الميدالية الذهبية في منافسات الخماسي الحديث.

وتوج أحمد الجندي بالميدالية الذهبية بعد تحقيقه رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا برصيد 1555 نقطة.

وقد شهدت اللحظة الاحتفالية رفع العلم المصري بكل فخر، بينما صعد الجندي إلى منصة التتويج واستمع إلى النشيد الوطني الذي عزف تكريماً له ولإنجازه الكبير.

تجسد اللحظة روح الوطنية والاحتفال بالإنجاز المصري البارز على الساحة الأولمبية العالمية.

وارتفع رصيد البعثة المصرية المشاركة بأولمبياد باريس لـ3 ميداليات بواقع ذهبية لأحمد الجندي وفضية لسارة سمير في رفع الأثقال وبرونزية لمحمد السيد في سيف المبارزة.