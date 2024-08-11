الزمالك يكشف موقفه من رحيل زيزو للدوري السعودي وتطورات التجديد لـ عواد

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه تلقى عرضًا رسميًا من نادي نيوم السعودي للتعاقد مع أحمد سيد زيزو، لاعب فريق الكرة.

وأوضح سالم أن مجلس إدارة الزمالك سيدرس هذا العرض في الأيام المقبلة. وأضاف أن زيزو نفسه يرغب في الاستمرار مع الزمالك، وأن النادي ينتظر عودته من الأولمبياد لعقد جلسة معه لمناقشة تجديد تعاقده.

وأكد سالم أنه لا يوجد أي قرار من الزمالك ببيع زيزو، وأن الأزمة المالية للنادي ليست مرتبطة بالعرض المقدم له. وأشار إلى أن إدارة الزمالك ستأخذ برأي المدرب جوزيه جوميز قبل إبرام أي صفقات جديدة.

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وفيما يتعلق بمحمد عواد، حارس مرمى الزمالك، قال سالم إن النادي قدم له عرضًا لتجديد تعاقده وينتظر قراره، وسيتم مناقشة الأمر مع جوميز في حال رفض العرض لمعرفة إذا كان يريد التعاقد مع حارس جديد.

يذكر أن الزمالك، حقق الفوز في آخر مبارياته على نظيره زد بهدف مقابل لاشئ، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.