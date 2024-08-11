كولر يطالب الاهلي بحسم صفقة إسبانية

كشفت تقارير إعلامية، عن اصرار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي على ضم مهاجم إسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد الإعلامي أمير هشام أن المدير الفني للاهلي مارسيل كولر يصر على ضم المهاجم الإسباني كيفين كارلوس،في الميركاتو الصيفي

وأوضح أمير هشام أن إدارة الاهلي تدرس عدة بدائل لتعزيز خط الهجوم، لكنها لم تفتح مفاوضات مع المهاجم الإسباني.

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في سياق اخر يستعد الاهلي، لمواجهة نظيره زد، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وينطلق لقاء الاهلي ضد زد اليوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2024 على ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تمتلك قنوات أون تايم سبورتس حقوق بث مباراة الأهلى وزد في الدوري المصري، وسيتم نقل المباراة على قناة ONTIME SPORTS HD1.

وحددت رابطة الأندية يوم 17 أغسطس الجاري موعدًا لتسليم درع الدوري المصري الممتاز، عقب مباراة فيوتشر في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.