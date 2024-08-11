الاهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق بعد تألقه في الأولمبياد

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الاهلي، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن صفقات الفريق الجديدة في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح المصدر، أن الاهلي دخل في مفاوضات مع أسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلي والمنتخب الأوليمبي، للانضمام إلى صفوف الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

وأشارت المصدر أن الأهلي قدم عرضًا رسميًا لضم اللاعب، الذي بدوره أبدى حماسًا كبيرًا للانتقال إلى القلعة الحمراء، خاصةً بطلب من المدير الفني مارسيل كولر.

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ويستعد الاهلي لتقديم عرض لنادي البنك الاهلي بالحصول على خدمات اللاعب أسامة فيصل مقابل مبلغ مالي يصل 20 مليون جنيه أو ضمن صفقة تبادلية.

وينوي الاهلي عرض كلًا من خالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد لصفوف البنك الأهلي على سبيل الإعارة في صفقة الحصول على خدمات فيصل.

وكان الاهلي قد توج بالدوري الـ 44 في تاريخه بعد فوزه على فريق سموحة بنتيجة 1-0 بأقدام محمد مجدي أفشة.

وحصل الاهلي على 81 نقطة من 31 مباراة ليتصدر المسابقة بفارق 8 نقاط عن بيراميدز، قبل جولتين فقط من نهاية المسابقة.