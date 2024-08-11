السوبر السعودي يهدد استمرار كاسترو مع النصر

أصبح مستقبل البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر مهددًا مع العالمي قبل مواجهة السوبر السعودي أمام التعاون.

وأوضحت تقارير صحفية أن لويس كاسترو قد يُغادر تدريب نادي النصر في حال خسارته لقب بطولة كأس السوبر السعودي أمام التعاون المقرر إقامتها في شهر أغسطس الجاري.

وأكدت التقارير أن البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب نادي بورتو السابق، يعد من أقوى المُرشحين لخلافة كاسترو في حال تقرر إقالته.

كونسيساو لا يرتبط في الوقت الحالي بتدريب أي فريق، بعد رحيله عن قيادة بورتو بنهاية الموسم الماضي 2023-24.

يشار إلى أن سيرجيو كونسيساو قاد فريق بورتو للفوز بالعديد من الألقاب، أبرزها الدوري البرتغالي 3 مرات، كأس البرتغال 3 مرات، كأس السوبر البرتغالي 3 مرات.

وكان كاسترو قد تولى مهمة تدريب النصر السعودي في صيف العام الماضي ولم يستطع تحقيق أي لقب خلال موسم 2023-24.

واستطاع كاسترو أن يقود النصر لتحقيق الفوز 34 مرة خلال 48 مباراة بكل البطولات، وتعادل 6 مرات، وتلقى الهزيمة في 8 مواجهات، وسجل معه الفريق 138 هدفًا، واهتزت شباكه 67 مرة.

ويمتد عقد المدرب البرتغالي مع نادي النصر السعودي حتى يونيو 2025.