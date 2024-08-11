تقرير إنجليزي يتوقع موعد انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي

كشف تقرير صحفي إنجليزي عن الموعد المتوقع لانتقال الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى أحد أندية دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد موقع “فوتبول إنسايدر”، أن رحيل النجم المصري إلى الدوري السعودي سيتم خلال الصيف الحالي، وتحديدًا في نهاية شهر أغسطس الجاري، بعد إنهاء الاتفاق بين كافة الأطراف المعنية.

جاء ذلك على لسان كيث وينيس الرئيس السابق لنادي إيفرتون، حيث أكد أن محمد صلاح قادر على جلب 100 مليون جنيه إسترليني إلى خزينة ليفربول.

وتابع: “ليفربول لن يرفض هذا العرض إذا تلقاه، وصفقة رحيل النجم المصري ستتم نهاية هذا الشهر، وسينتهي به الأمر في الدوري السعودي”.

وينتهي عقد قائد منتخب مصر صاحب الـ32 عامًا في يونيو من العام المقبل 2025، أي بعد أقل من 12 شهرًا، ولم يتوصل إلى اتفاق مع الريدز إلى اتفاق لتجديد هذا العقد.

ولعب النجم المصري مع ليفربول 349 مباراة عبر مختلف المسابقات، وأحرز خلالها 211 هدفًا مع تقديم 89 تمريرة حاسمة.