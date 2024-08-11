حارس مانشستر سيتي يحسم موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي

حسم إيدرسون حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي الاتحاد السعودي قد حاول الحصول على خدمات إيدرسون في فترة الانتقالات الصيفية الجارية إلا أنه فشل في ذلك، كما حدث مع النصر أيضًا.

إيدرسون ارتبط بالرحيل عن صفوف مانشستر سيتي خاصة بعدما جدد زميله الحارس ستيفان أورتيجا عقده، إلا أنه أعلن بقائه مع السماوي قبل بداية الموسم الجديد.

وأوضح إيدرسون في تصريحات نشرتها شبكة “espn” العالمية: “لقد تحدثت مع اللاعبين ومدربي ومدرب حراس المرمى والرئيس وأبلغتهم بأنني سأبقى مع الفريق”.

وتابع: “وتحدثت أيضًا مع عائلتي وبالطبع كان قرار بقائي مشتركًا، سنواصل العمل والبقاء هنا في مانشستر سيتي لسنوات أخرى”.

وأضاف: “عندما صرحت بأن مستقبلي مع مانشستر سيتي لم يحسم بعد، كان بسبب أنني كنت أمتلك عروضًا، ووسائل الإعلام تقول الكثير من الأشياء ولكن كل هذا غير صحيح”.

واستكمل: ” مستقبلي قد تم تحديده بالفعل خاصة بعد المحادثة التي أجريتها مع جوارديولا، هذا الموسم أركز تمامًا هنا في مانشستر سيتي، مع زملائي في الفريق وفي البحث عن المزيد من الألقاب”.