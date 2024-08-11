موقف محرج للاعب أمريكا في نهائي منافسات الوثب العالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني :

تعرض اللاعب الأمريكي، شيلبي ماكوين، أثناء منافساته في لعبة الوثب العالي بأولمبياد باريس 2024 إلى موقف محرج.

تعادل الثنائي الأمريكي، شيلبي ماكوين، والنيوزلندي هاميش كير، في المنافسة، حيث لم ينجحوا في تحطي أمتار 2.38 و2.36.

وعرض اللاعب النيوزلندي هاميش كير على زميله الأمريكي عدم استكمال منافسات نهائي الوثب العالي في أولمبياد باريس 2024، وتقسيم الميدالية بينهم، ولكن الأمريكي رفض تمامًا وطلب منافسة جديدة مع النيوزلندي بـ 2.34 متر.

وتم استكمال المنافسات بعد رفض الأمريكي تقسيم الميدالية، وفاز النيوزلندي هاميش كير على نظيره الأمريكي وحصد الميدالية الذهبية.

وبسبب طمع اللاعب الأمريكي في الفوز بالميدالية الذهبية بمفرده، خسرها وحصل على الفضية.