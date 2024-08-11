محمد الشناوي يهنئ أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

هنأ محمد الشناوي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الثلاثي المصري سارة سمير وأحمد الجندي ومحمد السيد، بعد حصولها على ميداليات أولمبية، في أولمبياد باريس 2024.

وكتب النني عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "ألف مبروك الأبطال، سارة سمير وأحمد الجندي ومحمد السيد، شرفتونا".

وكان محمد السيد تمكن من حصد الميدالية البرونزية للبعثة المصرية، في سلاح سيف المباراة بأولمبياد باريس 2024.

كما تمكنت سارة سمير من تحقيق الميدالية الفضية، في رفع الأثقال بأولمبياد باريس 2024.

ونجح نجم الخماسي الحديث أحمد الجندي في حصد ذهبية، الخماسي الحديث بأولمبياد باريس 2024.

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