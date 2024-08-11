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"كنت بحب "استايل" أبو تريكة".. أهم تصريحات يحيى عطية الله بعد انضمامه للأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد الميموني:

تعاقد النادي الأهلي مع الظهير الأيسر المغربي، يحيى عطية الله، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

أهم تصريحات الظهير الأيسر يحيى عطية الله

ـ هنا القاهرة مدينة النجوم هنا الأهلي مسرح الأحلام

ـ أولا شكرا على الترحيب من إدارة الأهلي ومن جماهير النادي

ـ لما تواصل معي مدير التعاقدات أمير توفيق كنت أرحب بالفكرة، وكنت سعيداً بالانتقال للمارد الأحمر

ـ الحمد لله المفاوضات في الآخر مرت على ما يرام والحمد لله أنني تمكنت من القدوم للأهلي

ـ كان لدى عروضا أخرى لكن فضلت الأهلي، بسبب المنافسة الدائمة على البطولات المحلية والأفريقية والعالمية

ـ إن شاء الله أكون عند حسن ظن جماهير النادي الأهلي

ـ إن شاء الله مخيبش ظن الجماهير ولا إدارة النادي الأهلي، وأفوز معهم بالألقاب

ـ المغاربة الذين سبق أن لعبوا للأهلي تحدثوا بشكل إيجابي عن النادي ولهم سمعة طيبة

ـ شاهدت الجيل القديم للنادي الأهلي، وكنت بحب "استايل" أبو تريكة

ـ علي معلول لاعب كبير، ومن أحسن الأجانب اللي مرت علي النادي الأهلي

ـ صاحبي رضا سليم ومن بلدي المغرب، وأتمنى تحقيق إنجاز للنادي

ـ أتمنى تقديم موسم للتاريخ مع المارد الأحمر، وأحصل على ألقاب كثيرة

الجدير بالذكر أن يحيى عطية الله انضم إلى النادي الأهلي قادما من فريق سوتشي الروسي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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