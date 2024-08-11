"كنت بحب "استايل" أبو تريكة".. أهم تصريحات يحيى عطية الله بعد انضمامه للأهلي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد الميموني:

تعاقد النادي الأهلي مع الظهير الأيسر المغربي، يحيى عطية الله، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

أهم تصريحات الظهير الأيسر يحيى عطية الله

ـ هنا القاهرة مدينة النجوم هنا الأهلي مسرح الأحلام

ـ أولا شكرا على الترحيب من إدارة الأهلي ومن جماهير النادي

ـ لما تواصل معي مدير التعاقدات أمير توفيق كنت أرحب بالفكرة، وكنت سعيداً بالانتقال للمارد الأحمر

ـ الحمد لله المفاوضات في الآخر مرت على ما يرام والحمد لله أنني تمكنت من القدوم للأهلي

ـ كان لدى عروضا أخرى لكن فضلت الأهلي، بسبب المنافسة الدائمة على البطولات المحلية والأفريقية والعالمية

ـ إن شاء الله أكون عند حسن ظن جماهير النادي الأهلي

ـ إن شاء الله مخيبش ظن الجماهير ولا إدارة النادي الأهلي، وأفوز معهم بالألقاب

ـ المغاربة الذين سبق أن لعبوا للأهلي تحدثوا بشكل إيجابي عن النادي ولهم سمعة طيبة

ـ شاهدت الجيل القديم للنادي الأهلي، وكنت بحب "استايل" أبو تريكة

ـ علي معلول لاعب كبير، ومن أحسن الأجانب اللي مرت علي النادي الأهلي

ـ صاحبي رضا سليم ومن بلدي المغرب، وأتمنى تحقيق إنجاز للنادي

ـ أتمنى تقديم موسم للتاريخ مع المارد الأحمر، وأحصل على ألقاب كثيرة

الجدير بالذكر أن يحيى عطية الله انضم إلى النادي الأهلي قادما من فريق سوتشي الروسي.