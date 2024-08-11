"كنت بحب "استايل" أبو تريكة".. أهم تصريحات يحيى عطية الله بعد انضمامه للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد الميموني:
تعاقد النادي الأهلي مع الظهير الأيسر المغربي، يحيى عطية الله، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
أهم تصريحات الظهير الأيسر يحيى عطية الله
ـ هنا القاهرة مدينة النجوم هنا الأهلي مسرح الأحلام
ـ أولا شكرا على الترحيب من إدارة الأهلي ومن جماهير النادي
ـ لما تواصل معي مدير التعاقدات أمير توفيق كنت أرحب بالفكرة، وكنت سعيداً بالانتقال للمارد الأحمر
ـ الحمد لله المفاوضات في الآخر مرت على ما يرام والحمد لله أنني تمكنت من القدوم للأهلي
ـ كان لدى عروضا أخرى لكن فضلت الأهلي، بسبب المنافسة الدائمة على البطولات المحلية والأفريقية والعالمية
ـ إن شاء الله أكون عند حسن ظن جماهير النادي الأهلي
ـ إن شاء الله مخيبش ظن الجماهير ولا إدارة النادي الأهلي، وأفوز معهم بالألقاب
ـ المغاربة الذين سبق أن لعبوا للأهلي تحدثوا بشكل إيجابي عن النادي ولهم سمعة طيبة
ـ شاهدت الجيل القديم للنادي الأهلي، وكنت بحب "استايل" أبو تريكة
ـ علي معلول لاعب كبير، ومن أحسن الأجانب اللي مرت علي النادي الأهلي
ـ صاحبي رضا سليم ومن بلدي المغرب، وأتمنى تحقيق إنجاز للنادي
ـ أتمنى تقديم موسم للتاريخ مع المارد الأحمر، وأحصل على ألقاب كثيرة
الجدير بالذكر أن يحيى عطية الله انضم إلى النادي الأهلي قادما من فريق سوتشي الروسي.