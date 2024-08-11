ستوري نجوم كرة القدم.. ظهور مميز لصلاح.. وتهنئة تريزيجيه.. ودعم زيزو لكريم فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كما نشر لاعب النادي الأهلي، يوسف أيمن صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في مران الفريق الجماعي اليوم.

وهنأ محمود حسن تريزيجيه الثنائي، سارة سمير وأحمد الجندي، لحصولهما على ميداليات في أولمبياد باريس 2024.

وقام نجم ريال مدريد الإسباني جود بيلينجهام، بنشر عدد من الصور عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في التدريبات الجماعية لفريق ريال مدريد.

ونشر رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، رفقة أحد أصدقائه.

وشارك نجم النادي الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له خلال تواجده في التدريبات الجماعية للفريق.

وقام النجم البرازيلي نيمار بنشر صورة له، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية في صالة الجيم.

وحرص أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على دعم كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي، بعد تعرض الأخير للإصابة.

ونشر عمر كمال صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في التدريبات الجماعية للفريق.

كما نشر النجم الفرنسي كريم بنزيما، صورة له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، خلال تواجده في تدريبات فريق اتحاد جدة.

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