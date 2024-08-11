ملف رياضة الخليج 365.. براءة كيشو.. ذهبية أحمد الجندي.. وفضية سارة سمير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس السبت، أبرزها براءة المصارع المصري محمد إبراهيم كيشو من تهمة التحرش، وفوز أحمد الجندي بذهبية الخماسي الحديث، وتتويج سارة سمير بفضية رفع الأثقال.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس السبت:

إخلاء سبيل المصارع المصري محمد إبراهيم كيشو

قررت القوات الفرنسية، إخلاء سبيل المصارع المصري المتهم بالتحرش محمد إبراهيم كيشو، عقب تدخل السفارة المصرية في فرنسا وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تاريخية.. سارة سمير تحقق ميدالية فضية في رفع أثقال باريس 2024

حصدت الرباعة المصرية، سارة سمير، الميدالية الفضية في رفع الأثقال وزن 81 كيلو بأولمبياد باريس 2024 بمجموع 268.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أحمد الجندي يحقق أول ذهبية لمصر في الخماسي الحديث

حصد المصري أحمد الجندي ذهبية منافسات الخماسي الحديث في أولمبياد باريس 2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مصطفى شلبي يتعرض لحادث سير (فيديو)

تعرض مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لحادث سير، صباح اليوم السبت 10 أغسطس.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أول تعليق من محمد إبراهيم كيشو بعد انتهاء أزمته في فرنسا

أكد محمد إبراهيم كيشو لاعب المصارعة الرومانية، أنه تعرض للظلم بعد أزمتة الأخيرة مع الفتاة الفرنسية في فرنسا وأنه لم يتعدى عليها نهائيا، عبر المركز الإعلامي للجنة الأولمبية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بعد ريمونتادا".. مانشستر سيتي بطلاً لكأس الدرع الخيرية الإنجليزي بعد الفوز على مان يونايتد

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من تحقيق الفوز، على حساب نظيره مانشستر سيتي، بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في إطار نهائي كأس الدرع الخيرية، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أول تعليق من سارة سمير بعد تحقيق الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024

تحدثت الرباعة المصرية سارة سمير، بعد تتويجها بالميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024، بمجموع 268، في وزن 81 كيلو جرام.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد تحقيق ذهبية تاريخية.. تعرف على إنجازات أحمد الجندي في الخماسي الحديث

حصد المصري أحمد الجندي ذهبية منافسات الخماسي الحديث في أولمبياد باريس 2024 بعدد نقاط 1555.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

في مشهد مؤثر.. أحمد الجندي يحتضن والدته بعد حصد ذهبية الخماسي الحديث

توج البطل المصري، أحمد الجندي، بذهبية الخماسي الحديث لأول مرة في التاريخ، بمنافسات أولمبياد باريس 2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بذهبية الجندي.. مصر تتصدر جدول ترتيب العرب في الميداليات الأولمبية عبر التاريخ

توج المصري أحمد الجندي بذهبية منافسات الخماسي الحديث في أولمبياد باريس 2024 بعدد نقاط 1555.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

دعم الحرب ضد غزة وآخر قد يتعرض للتحقيق من الأولمبياد.. من أصحاب ميداليات الكيان الصهيوني في باريس؟

أثار العديد من الرياضيين في عدد من الألعاب، الذين شاركوا في البعثة الخاصة بالكيان الصهيوني، في أولمبياد باريس 2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

إيمان خليف تستعد لرفع قضية تحرش إلكتروني في فرنسا (مستند)

تستعد الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، لرفع قضية ضد التحرش الإلكتروني العنصري والمتحيز جنسيا والمعادي للنساء.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا