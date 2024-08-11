"هل اقترب الرحيل؟".. بيرسي تاو يثير الجدل بهذا التصرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أثار الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي، حالة كبيرة من الجدل في كل الوسط الرياضي وبين جماهير المارد الأحمر بشكل خاص، بعد قيامه بحذف كلمة لاعب النادي الأهلي من على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام بيرسي تاو بحذف، كلمة لاعب النادي الأهلي من التعريف الشخصي بحسابه، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، واكتفى بوضع كلمة رياضي فقط.

وأشارت العديد من التقارير خلال الفترة الماضية، إلى اقتراب رحيل المنجم الجنوب أفريقي عن صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره زد غداً، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ 25 ببطولة الدوري المصري.

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