بعد فوز إيمان خليف بالذهبية.. يوسف زيدان: لماذا تمارس النساء لعبة الملاكمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - علق الأديب المصري، يوسف زيدان على فوز الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف بذهبية أولمبياد باريس 2024، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك.

وكتب زيدان: "أسعدني فوز الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، بميدالية الأوليمبياد الذهبية، ولكن بقي في نفسي السؤال : لماذا تمارس النساء أصلًا، لعبة "الملاكمة" التي هي من بقايا الزمن الهمجي الأول للبشرية!".

الجدير بالذكر أن الجزائرية حصدت الميدالية الذهبية في منافسات الملاكمة وزن 66 كيلوجرام، عقب الفوز على جميع منافسيها من دور ثمن النهائي حتى النهائي بنتيجة 5-0.