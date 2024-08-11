"مكنتش سكران".. كيشو يوضح تفاصيل إدانته بالتحرش والبراءة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أوضح المصارع المصري، محمد إبراهيم كيشو، تفاصيل إدانته بالتحرش بفتاة فرنسية والبراءة من التهمة.

وقال كيشو في بث مباشر عبر حسابه الرسمي "فيسبوك": "بصراحة أنا متضايق قوي، ومصدوم من ردود أفعال الناس من أول ما الخبر بتاعي نزل، طب انتم عرفتم إيه اللي حصل؟، أو يعني فيه حد أكد لكم المعلومات دي عشان تطلع تشوه سمعتي كده وتشوه وتشوه، صورتي قدام الناس".

وأضاف: "بدل ما تقف تدعمني، تعمل كده؟، اللي حصل إني أنا كنت في كافيه عادي مش في بار وكنت في وعيي ومش سكران وده اللي قالته الحكومة الفرنسية مش أنا".

وتابع: "ولا كنت مخمور ولا كنت شارب أو كنت سكران، ولا اعتديت على البنت دي، وكنت واثق في برائتي، لأن دي مش أخلاقي".

وأتم المصارع المصري: "أنا راجل عايش في أوروبا، يعني معظم وقتي، في أوروبا، وعارف القوانين وعارف الدنيا ماشية إزاي، ومستحيل يحصل ده تماما، وحسبى الله ونعم الوكيل".

الجدير بالذكر أن كيشو ودع منافسات المصارعة بأولمبياد باريس 2024 من الدور الأول.

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