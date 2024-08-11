محمد اسماعيل - القاهرة - "دوري مصر ومنافسات أوروبية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كتب ـ محمد الميموني :

يقام اليوم عدد من المباريات المهمة في البطولات المختلفة.

نعرض لكم هنا المواعيد بالمباريات :

الدوري المصري:

ـ الأهلي ضد زد، الساعة 9 مساءً، "أون تايم سبورتس 1".

ـ طلائع الجيش ضد بيراميدز، الساعة 9 مساءً، "أون تايم سبورتس 2".

أولمبيا باريس 2024 ـ كرة يد:

ـ إسبانيا ضد سلوفينيا، الساعة 10 صباحاً، "بي إن سبورتس".

ـ ألمانيا ضد الدنمارك، الساعة 2:30 مساءً، "بي إن سبورتس".

دوري نجوم قطر:

ـ الوكرة ضد الأهلي القطري، الساعة 6:30 مساءً، "الكأس القطرية".

ـ العربي ضد الشحانية، الساعة 8:30 مساءً، "الكأس القطرية".

الدوري البرتغالي :

ـ إستوريل ضد سنتا كلارا، الساعة 5:30 مساءً، "SSC".

ـ فاماليكاو ضد بنفيكا، الساعة 8 مساءً، "SSC".

ـ فيرنسي ضد موريرنسي، الساعة 8 مساءً، "SSC".

ـ سبورتيج براجا ضد إستريلا، الساعة 10:30 مساءً، "SSC".

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