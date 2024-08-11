شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب المربع الذهبى والهدافين قبل مباريات اليوم فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

تستكمل اليوم الأحد قطار المباريات المؤجلة في الدوري المصري والتي وصلت لمراحلها الحاسمة حيث يواجه حسم الاهلى تتويجه باللقب رسمياً للموسم الثانى على التوالي والرابع والأربعين في تاريخه بعد فوزه على سموحة بهدف دون رد سجله محمد مجدى أفشة قبل 3 مباريات من نهاية مشواره بالبطولة المحلية.



وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.



ووصل الأهلي خلال هذا الموسم إلى 20 انتصارا متتاليا، محطما أطول سلسلة انتصارات للبرتغالي مانويل جوزيه مدرب الفريق السابق (17 انتصارا) موسم 2004-2005.



كما تأكد هبوط فريق الداخلية لدوري المحترفين فيما لايزال موقف الفريقان الهابطان للقسم الثانى غامضاً.

مواعيد المباريات المؤجلة في الدوري المصري

الأحد 11 أغسطس

الأهلى & زد إف سى ..9 مساء

طلائع الجيش & بيراميدز..9 مساء

ترتيب المربع الذهبى الدوري المصري:

الأهلى 81 نقطة من 31 مباراة

بيراميدز 73 نقطة من 32 مباراة

الزمالك 55 نقطة من 32 مباراة

المصري 52 نقطة من 32 مباراة

هدافو الدوري المصري

1_ وسام أبو على ، الأهلى، 18 هدفا

2_ مايلى ، بيراميدز ، 14 هدفا

3_حسام أشرف، بلدية المحلة، 14 هدفا

4- مابولولو، الاتحاد السكندري، 11 هدفا

5_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 11 هدفا

6_ صديق اوجولا ، سموحة ، 11 هدفا

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.