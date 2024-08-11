حسنى عبد ربه: تكريم خاص للبطلة سارة سمير فى الإسماعيلية مسقط رأسها

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القاهرة - سامية سيد - وجه حسنى عبد ربه نجم الإسماعيلى ومنتخب مصر السابق، أنه سيتم تجهيز تكريم خاص للبطلة سارة سمير فى الإسماعيلية مسقط رأسها، بعد فوزها بالميدالية الفضية فى أولمبياد باريس، مقدما لها التهنئة وكذلك للبطل المصرى أحمد الجندى بعد فوزه بذهبية الخماسى الحديث.

كما قدم عماد متعب ومحمد زيدان التهنئة للبطلين المصريين من خلال البث المشترك لبرنامجى ملعب أون والكابتن من مدينة العلمين الجديدة، وأكدا أنهما أسعدا الشارع المصرى بعد هذا الإنجاز.

واحتلت البعثة المصرية فى أولمبياد باريس 2024، المركز الثانى فى ترتيب الدول العربية المشاركة فى الأولمبياد من حيث عدد الميداليات، وجاء ترتيب الدول العربية كالتالى:

الجزائر : ترتيبها 35 .. 2 ذهب .. 1 برونز



مصر : ترتيبها 50 .. 1 ذهب .. 1 فضة .. 1 برونز



تونس : ترتيبها 50 تتساوي مع مصر في الميداليات



البحرين : ترتيبها 53 .. 1 ذهب .. 1 فضة



المغرب: ترتيبها 59 .. 1 ذهب .. 1 برونز



الأردن : ترتيبها 74 .. 1 فضة

ودخل أحمد الجندى بطل مصر في الخماسي الحديث في فرحة عارمة بعد تتويجه بذهبية أولمبياد باريس 2024، كما ظهرت علامات السعادة الكبيرة على أسرته التي تواجدت معه خلال مراسم التتويج.

ونجح أحمد الجندى فى التتويج بالميدالية الذهبية بمنافسات الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية التى تقام فى باريس، محطما الرقم القياسي ليضيف الميدالية الأولمبية الثانية فى رصيده الأولمبى.