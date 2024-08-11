شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد وصول البعثة المصرية من فرنسا إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

تعود البعثة المصرية ومعهم سارة سمير صاحبة الميدالية الفضية وأحمد الجندي صاحب الميدالية الذهبية، من فرنسا إلى القاهرة في تمام الساعة 9 وربع مساء الإثنين وسط ترحاب كبير بالأبطال الذين حققوا الميداليات.

ومن المقرر أن يكون في انتظار الأبطال بعض المسئولين، بالإضافة لأقاربهم وأصدقائهم من أجل الاحتفال باللاعبين.

من ناحية أخرى أكد ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن البعثة المصرية تعرضت لسوء حظ؛ بسبب الإصابات وغياب التوفيق، مما أضاع 7 أو 8 ميداليات كان من المتوقع الحصول عليها عن طريق بعض الأبطال، مثل زياد السيسى و عبد اللطيف منيع و مروان القماش وغيرهم.

وقال إدريس، فى تصريحات لبرنامجى ملعب أون والكابتن فى البث المشترك من مدينة العلمين الجديدة: "إن فوز أحمد الجندى و سارة سمير ومن قبلهما محمد السيد بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية جبر بخاطر المصريين فى نهاية الأولمبياد وأثلج صدور الجميع".