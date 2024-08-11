شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يقرر إطلاق اسم سارة سمير على مركز شباب هواينة بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن إطلاق اسم سارة سمير صاحبة الميدالية الفضية في أولمبياد باريس، على مركز شباب هواينة بالإسماعيلية، حيث كانت تتدرب في هذا المركز.

واستطاعت سارة سمير نجمة رفع الأثقال، أن تواصل تسجيل اسمها بأحرف من نور، لتلقب بالمرأة الحديدية، بعدما حصدت الميدالية الفضية فى أولمبياد باريس 2024.

ونجحت سارة سمير ابنة الإسماعيلية فى أن تضيف الميدالية الأولمبية الثانية فى مشوارها بتاريخ الأولمبياد، فى ظل حصد برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 بالبرازيل من قبل.