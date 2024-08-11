شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ناشئا فى قائمة الأهلى لمباراة زد.. و7 من البدلاء والان مع تفاصيل الخبر

أعلن سامي قمصان مدرب الأهلي والقائم بأعمال المدير الفني في المباريات المتبقية بالدوري قائمة فريقه التي ستواجه زد غدا الأحد ضمن لقاءات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: مصطفى مخلوف - حازم جمال - عمر كامل - كريم نيدفيد - محمود كهربا - عمر كمال عبد الواحد - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - ياسر ابراهيم - كريم الدبيس - يوسف سيد عبد الحفيظ - محمد عبد الله - أحمد عابدين - مصطفى ابو الخير - معتز محمد - أحمد أشرف بكري - أحمد طعيمة - يوسف جمال - محمد رأفت - ريندوف - .

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق زد غدًا في الدوري الممتاز.

وقام سامي قمصان بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، لتصعيد مجموعة من لاعبي فريقي الشباب والناشئين، للمشاركة في التدريبات والمباريات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهد المران تصعيد كل من: حازم جمال ومحمد أبو جريشة وعمر كامل لمركز حراسة المرمى، وإسلام عبد الله ومصطفى أبو الخير ومعتز محمد ويوسف عبد الحفيظ وإبراهيم عبد الحكيم وأحمد أشرف ومحمود لبيب وأحمد طعيمة ومحمد رأفت ويوسف جمال وآدم ريندوف ومحمد أحمد سعد، بالإضافة إلى أحمد عابدين ومحمد عبد الله اللذين يتدربان مع الفريق منذ فترة.

وخلال المران تم التركيز على تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة، قبل أن يختتم قمصان المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق.