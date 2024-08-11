شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ضيفاً ثقيلاً على طلائع الجيش فى الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات التاسعة مساء اليوم، الأحد، يحل فريق بيراميدز ضيفاً ثقيلاً على طلائع الجيش، في اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين بالدور الأول قد انتهت بالتعادل السلبي.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 73 نقطة، حصدها السماوي بعد خوض 32 مباراة، حيث فاز في 22 لقاء، وتعادل في 7 مواجهات وخسر 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو بيراميدز 56 هدفاً واستقبلت شباكهم 25.

وعلى الجانب الآخر، يحتل طلائع الجيش المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 39 نقطة، حصدها بعد خوض 32 مباراة، حيث فاز في 9 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 11 لقاء آخر، وسجل لاعبو الطلائع 25 هدفا واستقبلت شباكهم 34.

وكان بيراميدز فاز في المباراة الماضية بالدوري على زد بهدفين مقابل هدف، كما فاز طلائع الجيش على الداخلية بهدف نظيف.

وتأتي مباراة الليلة عقب تتويج الأهلي رسمياً بدرع الدوري وحسم صراع الصدارة مع بيراميدز، بعدما رفع الفريق الأحمر رصيده إلى النقطة 81، ويبحث بيراميدز عن انهاء الموسم بشكل جيد بعدما ضمن المركز الثاني، بينما على الجانب الآخر يدخل فريق الطلائع مباراة الليلة باحثاً عن تحقيق نتيجة إيجابية وتحسين ترتيبه في جدول الدوري، خاصة بعد الخسارة الأخيرة التي تعرض لها الفريق أمام سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدف في نهائي كأس الرابطة.