شكرا لقرائتكم خبر عن ابتسام زايد تحمل آمال الدراجات فى ختام أولمبياد باريس 2024 الليلة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 أغسطس 2024 08:00 ص

تختتم منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتى انطلقت يوم 26 يوليو الماضى، حيث يقام حفل الختام مساء اليوم فى التاسعة مساءً.

ويشهد ختام الأولمبياد مشاركة مصرية عن طريق ابتسام زايد التى تنافس فى سباق أومنيوم للدراجات فى الثانية عشرة ظهرا، بينما تخوض حليمة عبد العظيم منافسات رفع الأثقال فى الثانية عشرة والنصف ظهرا.

ونجحت ابتسام زايد لاعبة منتخب الدراجات فى التأهل لمنافسات دورة الالعاب الأولمبية باريس 2024، للمرة الثالثة على التوالى.

وتأهلت ابتسام زايد للأوليمبياد للمرة الثالثة على التوالي، ضمن منافسات الدراجات داخل المضمار في سباق الأومنيوم بعد فوزها بالكوتة القارية.

من ناحية أخرى، على صعيد المشاركات العربية، توجت الجزائرية إيمان خليف بذهبية منافسات وزن 66 كيلوجراما في الملاكمة في أولمبياد باريس مساء الجمعة. وتغلبت إيمان خليف في النهائي على الصينية ليو يانغ بإجماع آراء الحكام.

وتفوقت إيمان خليف، التي تعرضت لهجوم وانتقادات بداعي عدم أحقيتها في المشاركة، على منافستها الصينية في المباراة النهائية.

وهذه أول ميدالية أولمبية لـ الجزائر على الإطلاق في منافسات ملاكمة السيدات.

وكانت رابطة الملاكمة الدولية قد استبعدت إيمان خليف من بطولة العالم الماضية؛ بسبب عدم اجتياز اختبارات الأهلية الجنسية، لكن في ظل إيقاف الرابطة سمحت اللجنة الأولمبية الدولية بمشاركتها في باريس، وسط جدل كبير.