شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختبر "دكة البدلاء" أمام زد إف سى الليلة فى الظهور الأول لبطل الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم الأحد، اختباراً قوياً حينما يواجه زد إف سى باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة الدوري المصري، في الظهور الأول للمارد الأحمر بعد حسم التتويج بالدوري للمرة الثانية على التوالي والرابعة والأربعين في تاريخ القلعة الحمراء.

قرر النادي الأهلي منح الجهاز الفني لفريق الكرة، بقيادة السويسري مارسيل كولر، إجازة عقب مواجهة سموحة نظرًا لحالة الإرهاق الشديدة وضغط المباريات المتتالية طوال الفترة الماضية.

كما قرر الأهلي تكليف سامي قمصان المدرب العام، بقيادة الفريق في المباريات الثلاث المتبقية من بطولة الدوري أمام زد إف سي وإنبي ومودرن سبورت، كما قرر الأهلي منح اللاعبين الذين خاضوا عددًا كبيرًا من المباريات على مدار الموسم راحة والاستعانة بعدد من الناشئين في المباريات المقبلة

وحافظ الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي، كما حقق 20 فوزا متتاليا.

وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.

ووصل الأهلي خلال هذا الموسم إلى 20 انتصارا متتاليا، محطما أطول سلسلة انتصارات للبرتغالي مانويل جوزيه مدرب الفريق السابق (17 انتصارا) موسم 2004-2005.

يحتل الاهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 81 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 26 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 71 هدف وتلقت شباكه 24 هدف.

فيما يحتل زد اف سى المركز السابع برصيد 47 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 11 مواجهة وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 44 هدف وتلقت شباكه 31 هدف.

فاز الاهلى على سموحة بهدف دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر زد اف سى من الزمالك بهدف دون رد في أخر ظهور بالمسابقة.

ويستمر غياب علي معلول وعمرو السولية للإصابة بينما يغيب كل من كريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء بسبب المشاركة مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، كما يغيب عدد كبير من لاعبى الاهلى الاساسين بسبب قرار مارسيل كولر مدرب الفريق بمنحهم راحة بعد حسم البطولة استعداداً للمنافسات المقبلة.

في المقابل يتمسك مجدى عبد العاطى المدير الفني لزد اف سى بتحقيق الفوز على بطل الدوري مستغلا قرار إراحة لاعبيه حيث تسعى كتيبة زد لإيقاف قطار انتصارات الاهلى وخطف النقاط الثلاث لمواصلة تصحيح مسار الفريق في جدول المسابقة بالامتار الأخيرة.