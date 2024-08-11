تفاصيل القبض على أحمد فتوح وإحالته للنيابة العامة بعد تسببه في وفاة أمين شرطة

صدر قرار بإحالة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك إلى النيابة العامة، وذلك بعدما تسبب في وفاة أمين شرطة أثناء حادث سير.

وصدم أحمد فتوح لاعب الزمالك أمين شرطة بطريق الساحل الشمالي، خلال عودته للقاهرة رفقة زميله محمد صبحي حارس المرمى.

ووقع الحادث في تمام الساعه 3 ونصف فجر اليوم الأحد، عندما كان يؤدي أمين الشرطة عمله في منطقة عبور المشاة أمام مدخل الوزراء.

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي جثة المواطن البالغ من العمر 54 سنة مقيم في الإسكندرية، وتم نقله إلى ثلاجة المستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات.

وتم التحفظ على الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي، حيث خضع لتحليل مخدرات، وذلك لمعرفة حالتهما أثناء الحادثة التي وقعت في الساحل الشمالي.

وجاءت نتيجة تحليل المخدرات الأولية والسريعة لثنائي الأبيض سلبية، حيث أثبتت عدم تعاطيهما أي نوع مخدر، يؤثر على قيادة فتوح للسيارة والتي دهس بها أحد المواطنين.

وأحيل فتوح إلى النيابة بينما غادر صبحي، نظرا لأن السيارة هي سيارة الظهير الأيسر للزمالك، ولأن حارس المرمى لم يكُن على مقعد القيادة.

وتم التحفظ على فتوح في قسم شرطة العلمين لحين عرضه على النيابة.