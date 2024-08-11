شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يحدد أسماء الراحلين عن الزمالك فى الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد البرتغالى جوزيه جوميز ، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، أسماء الراحلين عن الفريق فى الميركاتو الصيفي المقبل، نظرًا لعدم الحاجة لخدماتهم أو لرغبته في التعاقد مع عناصر أخرى تكون أكثر خبرة ومهارة لرفع كفاءة أداء الفريق فى الموسم الجديد، والذى يرغب فيه الجهاز الفني والإدارة المنافسة بكل قوة على جميع البطولات.

ووضع جوميز عدة أسماء فى قائمة الراحلين، ومنهم من رحل بالفعل مثل الأوغندي ترافيس موتيابا، والسنغالى إبراهميا نداى، والفلسطينى ياسر حمد، ومحمود علاء، بالإضافة إلى ترحيب الخواجة البرتغالى برحيل البنيني سامسون أكينيولا، وناصر منسى، ومهاب ياسر، ومحمد أشرف روقا، وسيد نيمار، ويوسف أوباما، ومحمد عواد، ومحمد عاطف، وسيف فاروق جعفر.

وأبلغ جوزيه جوميز أنه ترك للإدارة حرية اختيار طريقة رحيل هؤلاء اللاعبين، سواء بالبيع النهائي، أو إعارتهم لتحقيق المكاسب المادية من تلك الأسماء، خاصة أن بعض هؤلاء اللاعبين يمتازون بصغر السن والمهارة، أمثال نيمار ومحمد عاطف وسيف جعفر.

وترغب إدارة الزمالك فى تجديد تعاقد الحارس محمد عواد للحفاظ على استقرار مركز حراسة المرمى في الفريق، وينتظر مسئولو الزمالك رداً رسمياً من محمد عواد، سواء بالموافقة أو رفض العرض الأخير الذى قدم له من قبل إدارة القلعة البيضاء من أجل تجديد تعاقده.

وشهدت الفترة الماضية توقف المفاوضات بين الزمالك ومحمد عواد حول تجديد تعاقده، خاصة وأن الحارس كان معترضًا بشكل كبير على المقابل المادى المعروض عليه مقابل التجديد، ثم تقدم الزمالك بعرض آخر للحارس وينتظر الرد.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، أن الإدارة لم تحدد موعدًا لرد الحارس على العرض المقدم للتجديد، وتركت له حرية الاختيار ما بين الموافقة والاستمرار مع الزمالك، أو رفض العرض والرحيل، تابع المصدر تصريحاته، إن إدارة الزمالك عرضت على الحارس القيمة المادية التي تراها مناسبة من وجهة نظرها، وتركت حرية الاختيار لمحمد عواد.