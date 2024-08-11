تفاصيل عرض نيوم السعودي لرحيل زيزو عن الزمالك

اقترب أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الانتقال إلى صفوف فريق نيوم السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وحسب تقارير صحفية فإن عرض نيوم السعودي لرحيل زيزو عن الزمالك يبلغ 6 مليون دولار يحصل عليها نادي الزمالك، فيما يحصل اللاعب على راتب سنوي يصل إلى 3.5 مليون دولار في الموسم الواحد.

وكان نادي نيوم السعودي قد ضم أحمد حجازي في الميركاتو الصيفي الجاري، حيث أبرم الفريق عدة صفقات مميزة، وذلك لرغبته في التأهل لدوري روشن الموسم المقبل.

وأبدى مسئولو الزمالك موافقتهم على العرض السعودي لرحيل زيزو عن نادي الزمالك، خاصة في ظل العرض المالي الكبير، ورغبة مسئولي الأبيض في حل أزمته المالية التي يعاني منها مؤخرًا، كذلك لرغبة مسئولي النادي في ضم عدد من الصفقات الجديدة في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة، حصدها الفريق من 32 مباراة.