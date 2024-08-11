“تهشمت سيارته”.. مدرب الزمالك الأسبق يتعرض لحادث مروع

تعرض طارق مصطفى مدرب الزمالك الأسبق، والمدير الفني الحالي لفريق البنك الاهلي الذي يلعب في الدوري المصري الممتاز.

ونشر طارق مصطفى صورة سيارته عبر حسابه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها: “الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل”.

وكانت إدارة نادي البنك الاهلي قد أعلنت عن تجديد عقد المدرب طارق مصطفى بعد النتائج الجيدة التي حققها الفريق تحت قادته في الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يستمر طارق مصطفى على رأس القيادة الفنية لفريق البنك الاهلي في الموسم الجديد من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد البنك الاهلي لمواجهة نظيره فاركو مساء الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل البنك الأاهلي المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة، حصدها الفريق من 32 مباراة، حيث حقق الفوز في تسع مباريات وتعادل في سبعة وخسر 16 مباراة.