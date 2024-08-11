بيرسي تاو يضع شرطا للرحيل عن الاهلي

وضع الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي شرطًا قبل الرحيل عن صفوف المارد الأحمر في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قد طالب برحيل تاو عن صفوف الأحمر وضم لاعب أجنبي بدلًا منه، وذلك في ظل كثرة إصاباته الفترة الأخيرة، وخروج اللاعب من الحسابات الفنية للمدرب السويسري.

واشترط تاو الحصول على باقي قيمة عقده قبل الرحيل عن الفريق، والمقدرة بموسم إضافي، إلا أن مسئولو الأحمر رفضوا هذا الطلب.

ويصر مسئولو الاهلي على بيع اللاعب عن طريق وصول عرض رسمي له لتحقيق ربح من وراء الصفقة، خاصة وأنعه يرغب في تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات المميزة في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان النادي الاهلي قد ضم يوسف أيمن قادمًا من الدحيل القطري لتدعيم مركز قلب الدفاع، كما ضم يحيى عطية الله، وذلك لتدعيم مركز الظهير الأيسر، خاصة في ظل إصابة علي معلول بقطع في وتر أكيلس وغيابه عن الفريق خلال الفترة القادمة.

وكان الاهلي قد قرر رحيل كل من الفرنسي أنتوني موديست لانتهاء عقده مع الفريق، فيما خرج الثنائي أليو ديانج للإعارة لنادي الخلود السعودي، ومحمد الضاوي كريستو للإعارة في النجم الساحلي التونسي.