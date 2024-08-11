9 لاعبين.. إبراهيم فايق يكشف بالأسماء صفقات الزمالك الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، أسماء الصفقات المرشحة للانضمام لنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

وقال إبراهيم فايق خلال تصريحات عبر برنامجه على قناة "إم بي سي مصر": "الزمالك وضع عدد من اللاعبين من أجل ضمهم خلال الفترة الحالية، وفقا لرؤية البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق".

أضاف: "الصفقات التي يبث الزمالك حسمها هي، عبد العزيز البلعوطي وأيمن موكا و أحمد حسام لاعبي فريق الجونة وأحمد رمضان بيكهام و جوناثان نجويم من مودرن سبورت، ويسري وحيد ومحمد هاني لاعبي الجيش و محمود جهاد لاعب فاركو و محمود ممدوح مهاجم حرس الحدود".

وأتم تصريحاته: "الزمالك سوف يقوم بفتح باب القيد أولا، بعد سداد مستحقات مساعدي فيريرا السابقين، وبعدها يتم حسم الصفقات بشكل رسمي".

اقرأ أيضا:

أول صورة لأحمد فتوح بعد اتهامه بدهس شخص في حادث سير