"الوضع المالي للنادي صعب".. الزمالك يعلن تطور جديد بشأن رحيل زيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، وصول عرض رسمي لضم أحمد سيد زيزو، من نادي نيوم السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قال أحمد سالم في لقاء تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت 2: "الزمالك تلقى عرضًا رسميًا من نادي نيوم السعودي لشراء زيزو، ومجلس الإدارة سيدرسه، لكنه لم يُعرض للبيع".

أضاف: "رغبة زيزو هي الاستمرار مع الزمالك، وكان من المفترض أن هناك جلسة مع اللاعب ووالده، للتفاوض حول تجديد عقده، والأمور تدار بثقة كاملة بين اللاعب ومجلس الإدارة".

أكمل: "الشيء الوحيد الجديد في هذا الأمر، هو عرض نيوم فقط لا غير، والشروط المالية ما زالت محل بحث من مجلس الإدارة، ولا يوجد قرار برحيل زيزو حتى الآن".

وأكمل: "الوضع المالي للنادي صعب للغاية، وهذا شيء لا يخفى على أحد لأن الغرامات التي دُفعت الفترة الماضية استهلكت موارد النادي المالية، بالإضافة إلى مستحقات اللاعبين".

وأتم تصريحاته: "بالتأكيد النادي في احتياج شديد لسيولة مالية قبل فترة القيد، لكن هذا الأمر ليس له علاقة بزيزو".

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