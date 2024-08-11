شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يفوض حسين لبيب لحسم عرض نيوم السعودى لضم زيزو والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر مسئول بنادى الزمالك أن أعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء فوضوا حسين لبيب رئيس النادى لاتخاذ القرار النهائى فى ملف العرض السعودي الذى تلقاه أحمد مصطفى الشهير بـ"زيزو"، لحسم موقفه من البقاء أو الرحيل عن ميت عقبة.

وكشف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن نادى الزمالك تلقى عرضاً من مسئولى نادى نيوم السعودى الذى ينشط فى دورى الدرجة الثانية، مؤكداً أن حسين لبيب صاحب القرار الأول والأخير فى رحيل أو بقاء اللاعب والتفاوض على الأمور المالية الخاصة بالتعاقد.

ودخل أحمد "زيزو" دائرة اهتمام نادى نيوم السعودى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة بعد تقديم اللاعب مستوى جيدا مع الفريق الأبيض والمنتخب الأولمبى في أولمبياد باريس 2024.

وقدم مسئولو نادى نيوم السعودى عرضا إلى نظرائهم في القلعة البيضاء، للتعاقد مع زيزو، وينتظروا رد الإدارة ومعرفة طلباتهم المالية من أجل الاتفاق على ضم اللاعب، خاصة أنهم لديهم رغبة كبيرة ضمه،ولم يتخذ مسئولو نادى الزمالك قرارهم بشأن الاستغناء عن زيزو حتى الآن، خاصة أن عقده ينتهى آخر الموسم، ومن حقه التوقيع لأى ناد بداية من يناير المقبل.

وحدد مسئولو نادي الزمالك شرطًا واحداً من أجل الموافقة علي مناقشة أي عروض احتراف يتلقاها النادي فى الفترة المقبلة بشأن أحمد مصطفى زيزو، حيث قررت ادارة النادي أن مناقشة أى عرض لاحتراف زيزو يجب أن تكون قيمته المادية لا يمكن رفضها بأي حال من الأحوال، وأن العرض المقدم سيساهم في حلّ أزمات الزمالك المالية، وحينها سيتم مناقشته، أما في أي حالة أخرى فلن تتم مناقشة العروض.